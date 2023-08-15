اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية
التضخم في السعودية
اقتصاد السعودية

التضخم في السعودية يواصل التراجع إلى 2.3% في يوليو

مع ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت بيانات حكومية اليوم الثلاثاء تراجع معدل التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي إلى 2.3% في يوليو/تموز مقابل 2.7% في يونيو/حزيران.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن ارتفاع الأسعار يعزى بشكل رئيسي لقفزة 8.6% في أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى وزيادة 1.4% في أسعار الأغذية والمشروبات.

مادة اعلانية

وارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 0.3% عن يونيو/حزيران، عندما صعدت على أساس سنوي بواقع 9.1%. وزادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 0.4% عن يونيو/حزيران.

وانخفضت أسعار الملابس والأحذية 3.9% في يوليو/تموز على أساس سنوي وبنسبة 0.8% على أساس شهري. كما تراجعت أسعار تأثيث وتجهيزات المنازل 2.5% على أساس سنوي و0.3% على أساس شهري.

ويواصل التضخم في السعودية التراجع منذ بداية العام عندما سجل 3.4% في يناير/كانون الثاني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أزمة في مياه الشرب تضرب العاصمة الموريتانية أزمة في مياه الشرب تضرب العاصمة الموريتانية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط