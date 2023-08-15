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كيوتيرمنلز القطرية
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استحواذ

شركة خليجية تستحوذ على حصة أغلبية في ميناء روتردام الهولندي

عبر الاستحواذ على مجموعة كرامر

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة كيوتيرمنلز القطرية ، اليوم الثلاثاء أنها وقعت اتفاقية بيع وشراء للاستحواذ على حصة الأغلبية في مجموعة كرامر القابضة بي.في في ميناء روتردام في هولندا.

وقالت الشركة، في منشور على منصة إكس، تويتر سابقا، إن الاستحواذ على مجموعة كرامر يعد علامة فارقة في عمليات التوسع العالمية التي تقوم بها مجموعة كيوتيرمنلز، حيث يعد ميناء روتردام أكبر ميناء في أوروبا، وإضافة مهمة تعزز وتدعم تنوع محفظة عملياتها.

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