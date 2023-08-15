"موانئ دبي" ترفع طاقتها الاستيعابية بـ 3 ملايين حاوية بنهاية العام 2023

قالت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" إنها تتوقع إضافة ما يقرب من 3 ملايين حاوية نمطية (20 قدماً) من الطاقة الاستيعابية الجديدة لمناولة الحاويات بحلول نهاية العام، ما يضيف إلى البنية التحتية والطاقة الاستيعابية اللازمة لتعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية.

وتدير المجموعة حالياً ما يقارب 9% من طاقة المناولة الاستيعابية على مستوى العالم، ما يجعلها من بين أكبر خمسة مشغلين عالميين للموانئ، وسترفع التوسعات إجمالي طاقتها الإجمالية إلى 93.6 مليون حاوية نمطية، لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق التجارية الرئيسية.

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وستنتهي عمليات التوسعة الرئيسة هذا العام في كوسيدو (جمهورية الدومينيكان) بما فيها 1.2 مليون حاوية نمطية، بينما توقعت ياريمجا (تركيا) زيادة بواقع 579 ألف حاوية نمطية، وفي السخنة (مصر) بواقع 500 ألف حاوية نمطية، وجدة (المملكة العربية السعودية) 200 ألف حاوية نمطية إضافة إلى أسواق رئيسة أخرى وفقا لما ذكره المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": " نحن ملتزمون بالاستثمار في بنيتنا التحتية لتلبية الطلب المتزايد على التجارة، حيث ستدعم إضافات الطاقة الاستيعابية مكانتنا كمزوّد عالمي لحلول سلاسل التوريد، يربط الاقتصادات والأعمال والمستهلكين حول العالم".

وقال تيمن ميستر، مدير العمليات للموانئ ومحطات الحاويات في مجموعة موانئ دبي العالمية : "إن هدفنا على المدى المتوسط هو الوصول إلى 100 مليون حاوية نمطية سنوياً، اعتماداً على الطلب".