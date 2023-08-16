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الذرة تنخفض لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2020 والقمح يتراجع

القمح يسجل أدنى مستوى منذ 31 مايو

سنغافورة - رويترز
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تراجعت العقود الآجلة للذرة في شيكاغو، اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر كانون/الأول 2020 مع استمرار انخفاض الأسعار بفعل توقعات الإنتاج الوفير في الولايات المتحدة.

وانخفض القمح لرابع جلسة على التوالي، إذ نزل 1% إلى أقل مستوياته في شهرين ونصف، في حين استقر فول الصويا.

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هبط عقد الذرة الأكثر نشاطا في مجلس شيكاغو للتجارة 0.3% إلى 4.74 دولار وربع سنت للبوشل في الساعة 00:14 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأول 2020 عند 4.73 دولار ونصف سنت للبوشل في وقت سابق من الجلسة.

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كما تراجع القمح 1% إلى 5.92 دولار وثلاثة أرباع سنت للبوشل، بعد أن انخفض في وقت سابق اليوم إلى 5.91 دولار ونصف سنت، وهو أدنى مستوى منذ 31 مايو/أيار.

وانخفض فول الصويا ربع سنت إلى 13.05 دولار للبوشل.

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