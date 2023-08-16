اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
علم سوريا آيستوك
علم سوريا آيستوك
اقتصاد سوريا

دولة عربية ترفع رواتب ومعاشات جميع العاملين من عسكريين ومدنيين بنسبة 100%

بدء العمل بالقرار اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت الرئاسة السورية في وقت متأخر من ليل يوم الثلاثاء، زيادة رواتب وأجور ومعاشات جميع العاملين والمتقاعدين في الحكومة من مدنيين وعسكريين بنسبة 100%.

وقال بيان للرئاسة السورية "أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 11 للعام 2023 الذي ينص على إضافة نسبة 100% إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين".

مادة اعلانية

وأضاف البيان أن مرسوما آخر سيمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 100% من المعاش التقاعدي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأشار البيان إلى أن العمل بالمرسومين سيبدأ اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ صدورهما.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مأساة أسرة أفغانية من 12 فردا خططت للهروب لأميركا وانتهى حلمها في باكستان مأساة أسرة أفغانية من 12 فردا خططت للهروب لأميركا وانتهى حلمها في باكستان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط