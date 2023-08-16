اقتصاد سوريا
دولة عربية ترفع رواتب ومعاشات جميع العاملين من عسكريين ومدنيين بنسبة 100%
بدء العمل بالقرار اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره
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أعلنت الرئاسة السورية في وقت متأخر من ليل يوم الثلاثاء، زيادة رواتب وأجور ومعاشات جميع العاملين والمتقاعدين في الحكومة من مدنيين وعسكريين بنسبة 100%.
وقال بيان للرئاسة السورية "أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 11 للعام 2023 الذي ينص على إضافة نسبة 100% إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين".
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وأضاف البيان أن مرسوما آخر سيمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 100% من المعاش التقاعدي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وأشار البيان إلى أن العمل بالمرسومين سيبدأ اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ صدورهما.
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