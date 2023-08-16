إنشاء هيئة للتأمين في السعودية.. ومكاسب قوية لأسهم القطاع

وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته أمس على إنشاء هيئة باسم هيئة التأمين.

وقال وزير المالية محمد الجدعان، إن إنشاء الهيئة خطوة هامة لتطوير ونمو قطاع التأمين السعودي.

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وأضاف الجدعان أن هيئة التأمين سترفع مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد وزيادة خلق الوظائف وتشجيع الإستثمار.

بدوره، أشار البنك المركزي السعودي إلى أن الهيئة الجديدة ستكمل مسيرة البنك في تطوير قطاع التأمين، بتوفير البيئة المناسبة لخلق كيانات تأمينية قوية قادرة على المنافسة والنمو، وضمان عدم التأثير على مصالح المستفيدين وحملة الوثائق.

وقد انعكس القرار على أداء أسهم قطاع التأمين في سوق الأسهم السعودية "تداول".

ومن بين الأسهم التي ارتفعت خلال تعاملات اليوم، بوبا العربية 2.81%، التعاونية 1.64، تكافل الراجحي 4.34%.

وارتفعت أسهم ميدغلف بنسبة 0.57%، فيما أضافت أسهم جي آي جي مكاسب بنحو 0.92%.