السياري: السعودية تضم أكبر سوق للمالية الإسلامية في العالم

قال محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" أيمن بن محمد السياري، إن قطاع المالية الإسلامية على مستوى العالم يشهد نمواً متسارعا، حيث تجاوزت قيمة أصول القطاع 11.2 تريليون ريال، بمتوسط نمو نسبته 9.6% خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وأكد السياري أن علاقة السعودية بالمالية الإسلامية راسخة وتاريخية، حيث تضم أكبر سوق للمالية الإسلامية في العالم، ويبلغ إجمالي الأصول الإسلامية عبر القطاعات أكثر من 3.1 تريليونات ريال، ويمثل قطاع المصرفية الإسلامية وحده ما يقارب 33% من أصول البنوك الإسلامية على مستوى العالم.

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وأشار إلى أن المملكة تعد أكبر جهة إصدار سيادية للصكوك في العالم، كما يعد قطاع التأمين التعاوني في المملكة الأسرع نمواً عالمياً بنسبة قاربت 27% لعام 2022م، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لندوة الذكرى العشرين لمجلس الخدمات المالية الإسلامية المصاحبة للاجتماعات السنوية للمجلس، التي يستضيفها البنك المركزي السعودي خلال المدة من 14 إلى 16 أغسطس/آب 2023 في العاصمة السعودية الرياض، وذلك لمناقشة تطورات قطاع المالية الإسلامية، وتعزيز متانة صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها.