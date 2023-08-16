مصادر للعربية: التجديد لحسن عبد الله محافظا لـ"المركزي" المصري لمدة عام

قالت مصادر مطلعة لقناة "العربية" إنه تم التجديد لمحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله لمددة عام.

وكان من المفترض أن تنتهي مدة حسن عبد الله كقائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري الخميس 17 اغسطس.

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وخلال العام الذي تقلد فيه عبد الله تم توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يوم 27 أكتوبر ببرنامج تمويلي قيمته 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا.

ويواجه عبد الله تحديات من بينها ارتفاع معدلات التضخم، وإتمام مراجعات صندوق النقد الدولي.

وقبل أيام أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في يوليو/تموز إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 36.5%، بما يتماشى مع توقعات محللين، مع تسجيل ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية.

وبلغ معدل التضخم في المدن المصرية في يونيو/حزيران 35.7%، وهو أيضاً مستوى قياسي مرتفع. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.9% في يوليو/تموز بانخفاض من 2.08% في يونيو/حزيران.

وكان متوسط ​​توقعات 15 محللا شملهم الاستطلاع قد قال إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سيرتفع إلى 36.5% في يوليو/تموز.