أقل عرض في مناقصة مصرية لشراء زيت دوار الشمس عند 1006 دولارات للطن

قال متعاملون إن أقل عرض تلقته الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر في ممارسة لشراء زيوت نباتية اليوم الأربعاء هو 1006 دولارات للطن المتري شاملا تكلفة الشحن لكمية تصل إلى 12 ألف طن من زيت دوار الشمس.

وأضافوا أن أقل عرض لزيت الصويا بلغ 1115 دولارا للطن مع تقديم عدة عروض بهذا المستوى السعري.

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كانت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، قالت يوم الاثنين، إنها تسعى لشراء زيوت نباتية في ممارسة دولية على أن يكون وصول الشحنات في الفترة من 20 سبتمبر/أيلول إلى الخامس من أكتوبر/تشرين الأول.

وأضافت الهيئة أنه يتعين على الموردين تقديم عروض للدفع عند الاطلاع مع خطابات ضمان ابتدائية للسداد خلال 180 يوما و270 يوما. والموعد النهائي لتقديم العروض في 16 أغسطس/آب الجاري.