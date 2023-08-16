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تعبيرية عن الزيت - آيستوك
تعبيرية عن الزيت - آيستوك
اقتصاد مصر

أقل عرض في مناقصة مصرية لشراء زيت دوار الشمس عند 1006 دولارات للطن

أقل عرض لزيت الصويا بلغ 1115 دولارا للطن

القاهرة - رويترز
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قال متعاملون إن أقل عرض تلقته الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر في ممارسة لشراء زيوت نباتية اليوم الأربعاء هو 1006 دولارات للطن المتري شاملا تكلفة الشحن لكمية تصل إلى 12 ألف طن من زيت دوار الشمس.

وأضافوا أن أقل عرض لزيت الصويا بلغ 1115 دولارا للطن مع تقديم عدة عروض بهذا المستوى السعري.

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كانت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، قالت يوم الاثنين، إنها تسعى لشراء زيوت نباتية في ممارسة دولية على أن يكون وصول الشحنات في الفترة من 20 سبتمبر/أيلول إلى الخامس من أكتوبر/تشرين الأول.

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وأضافت الهيئة أنه يتعين على الموردين تقديم عروض للدفع عند الاطلاع مع خطابات ضمان ابتدائية للسداد خلال 180 يوما و270 يوما. والموعد النهائي لتقديم العروض في 16 أغسطس/آب الجاري.

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