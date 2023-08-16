نمو عدد المسافرين عبر الخطوط الحديدية في السعودية 84% بالنصف الأول

وصل عدد المسافرين على شبكات الخطوط الحديدية السعودية "سار" إلى 2.2 مليون مسافر خلال الربع الثاني من عام 2023م ليتجاوز عدد المسافرين 4.4 ملايين مسافر عبر الخطوط الحديدية في النصف الأول من عام 2023، بنسبة زيادة قدرها 84 % مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي.

وأشارت "سار" إلى ارتفاع عدد رحلات قطارات الركاب خلال النصف الأول من عام 2023م على مختلف شبكاتها بنسبة 46% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إجمالي عدد الرحلات إلى 16.404ألف رحلة عبر شبكات قطار الشرق وقطار الشمال وقطار الحرمين السريع.

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وأوضحت "سار" أن حجم المعادن والبضائع التي جرى نقلها عبر شبكاتها خلال الربع الثاني من العام 2023م،تجاوز 6.34 ملايين طن،ليصل مجموع المنقولات من البضائع والمعادن خلال النصف الأول من العام الجاري إلى أكثر من 12 مليون طن، بنسبة ارتفاع 13% عن ذات الفترة من العام 2022م،مما أسهم بإزاحة أكثر من 970 ألف رحلة شاحنة عن الطرق.

وأفاد الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية الدكتور بشار بن خالد المالك،أن هذه النتائج الإيجابية للشركة خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م تأتي بالتزامن مع ما حققته من إنجازات خلال موسم حج عام 1444هـ.

وأضاف أن أعمال الشحن شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الإستراتيجية لتقديم خدمات النقل عبر الخطوط الحديدية والارتقاء بالخدمات، و الربط التقني مع العديد من الجهات، ما يؤدي إلى تحسين تجربة العملاء .

وكانت "سار" قد أعلنت في مطلع شهر يوليو نجاحَ خططها التشغيلية لكل من قطار المشاعر المقدسة وقطار الحرمين السريع خلال موسم حج العام 1444هـ، ونقل قطار المشاعر المقدسة 2.13 مليون حاج على متن 2.208 رحلات، فيما نقل قطار الحرمين السريع أكثر من 750 ألف مسافر عبر 3.627 ألف رحلة جرى تشغيلها خلال ذات الموسم،ليسجل قطار الحرمين السريع أعلى معدل رحلات يومي له منذ تدشينه، إذ بلغ إجمالي عدد رحلات القطار في اليوم السابع من شهر ذي الحجة الماضي 131 رحلة.