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صندوق الثروة السيادي النرويجي
صندوق الثروة السيادي النرويجي
اقتصاد

أكبر صندوق سيادي في العالم يحقق 143 مليار دولار أرباحاً بالنصف الأول من 2023

بدعم من قوة أسواق الأسهم وضعف الكرونة

أرندال (النرويج) - رويترز
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أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، تحقيق أرباح قدرها 1501 مليار كرونة (143 مليار دولار) في النصف الأول من العام، بدعم من قوة أسواق الأسهم وضعف الكرونة.

والصندوق أيضا أكبر مستثمر منفرد في سوق الأوراق المالية على مستوى العالم.

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وقال في تقرير "شهدت استثمارات الصندوق في الأسهم أداء قويا في النصف الأول (من 2023) بعد ضعفها في 2022. بلغ عائد استثمارات الأسهم 13.7% خلال هذه الفترة".

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وأضافت أن شركات التكنولوجيا حققت أعلى عائد في النصف الأول بنسبة 38.6% بعد عام ضعيف في 2022.

وقال الصندوق "استفاد القطاع من الطلب القوي على حلول الذكاء الاصطناعي الجديدة من كبرى شركات الإنترنت والبرمجيات وموردي أشباه الموصلات".

ومع ذلك ، كان العائد الإجمالي للصندوق أقل 0.23 نقطة مئوية عن العائد على المؤشر القياسي.

يبلغ حجم الصندوق 1.4 تريليون دولار ويستثمر إيرادات الدولة النرويجية من إنتاج النفط والغاز. ويملك في المتوسط 1.5% من الأسهم المدرجة في جميع أنحاء العالم، كما يستثمر في السندات والعقارات غير المدرجة ومشروعات الطاقة المتجددة.

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