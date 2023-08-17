التضخم في قطر يرتفع 3.11% على أساس سنوي خلال يوليو
ارتفع 0.37% على أساس شهري
ارتفع التضخم في قطر بواقع 3.11% على أساس سنوي في يوليو/تموز الماضي، بحسب ما أعلن جهاز التخطيط والإحصاء.
وذكر الجهاز في تقريره الشهري حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2023 أن 8 مجموعات عززت هذا الارتفاع؛ هي مجموعة الاتصالات بنسبة 15.85%، ومجموعة الترفيه والثقافة 6.84%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.49%.
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كما ارتفعت مجموعة التعليم بنسبة 4.06%، ومجموعة النقل بنسبة 2.53%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.13%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.54%، مجموعة الصحة بنسبة 0.33%.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بواقع 0.37%.
وقد ارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني مجموعة السكن والماء والكهرباء وأنواع الوقود، بواقع 2.77%، على أساس سنوي، و0.62%، على أساس شهري.
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