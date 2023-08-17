اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
البنك المركزي في النرويج
المركزي النرويجي- أرشيفية
الفائدة

بنك مركزي يرفع الفائدة لأعلى مستوى لها منذ عام 2008

وصلت 4%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن البنك المركزي النرويجي اليوم عن رفع سعر الفائدة الرسمي بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى 4%، وهي الزيادة الـثانية عشرة منذ سبتمبر 2021 والأعلى مستوى منذ الأزمة المالية عام 2008، ورجح رفع معدل الفائدة مجددًا في سبتمبر المقبل".

ويأتي قرار رفع أسعار الفائدة، بعد الإعلان عن بيانات مطمئنة وإيجابية حول التضخم وتعافي العملة المحلية وفقا لـ"واس".

مادة اعلانية

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، تحقيق أرباح قدرها 1501 مليار كرونة (143 مليار دولار) في النصف الأول من العام، بدعم من قوة أسواق الأسهم وضعف الكرونة.

السيارات تصعد بالإنتاج الصناعي الأميركي 1% في يوليو اقتصاد اقتصاد أميركا السيارات تصعد بالإنتاج الصناعي الأميركي 1% في يوليو

والصندوق أيضا أكبر مستثمر منفرد في سوق الأوراق المالية على مستوى العالم.

وقال في تقرير "شهدت استثمارات الصندوق في الأسهم أداء قويا في النصف الأول (من 2023) بعد ضعفها في 2022. بلغ عائد استثمارات الأسهم 13.7% خلال هذه الفترة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هكذا يعاني أصحاب هذه المهن في العمل تحت درجة حرارة تعدت نصف درجة الغليان هكذا يعاني أصحاب هذه المهن في العمل تحت درجة حرارة تعدت نصف درجة الغليان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط