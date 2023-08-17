مسؤول للعربية: بيع 5 آلاف طن سكر في أول جلسات تداوله بالبورصة المصرية للسلع

رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع ، إبراهيم عشماوي، إن متوسط سعر السكر في أول جلسات تداوله في البورصة المصرية للسلع بلغ 24.3 ألف جنيه للطن وتم تداول 5 آلاف طن.

وقال في مقابلة مع "العربية"" لدينا 7 شركات مقيدة في بورصة السلع منتجة للسكر، وتوافق مع الاشتراطات في الجلسة الأولى لتداول السكر 5 شركات وكان إجمالي الطرح 5 آلاف طن وكان هناك 7 مشترين أبدوا رغبة للتعامل على البورصة المصرية للسلع، وتم تأكيد 5 عمليات من قبل 4 شركات بائعة.

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وأشار إلى أن سوق إنتاج السكر في مصر قوامه 8 شركات وتم تكويد 7 شركات، وتم البيع من قبل 5 شركات و المشترين 6 شركات، وبلغ السعر 24.3 ألف جنيه للطن.

واعتبر الجلسة ناجحة بكل المعايير، وسيتم طرح أكثر من سلعة خلال الفترة المقبلة ولن يتوقف الأمر على السلع الغذائية فقط

وقال إن تأثير البورصة السلعية إيجابي على السوق فمنذ تداول السلع الاستراتيجية من خلالها جرى تداول مليون طن قمح، ولم يحدث أي نوع من التشوهات السعرية، أو الزيادات غير المبررة في الأسعار، ووصل عدد المطاحن المشترية للقمح في جلسة أمس 115 مطحنا.

وأضاف أنه بدخول الذرة الصفراء للتداول على البورصة السلعية انضبطت الأسعار بعد تفاوتها بشكل كبير قبل تلك الخطوة، خاصة أن الذرة مكون أساسي للأعلاف ما أثر على أسعار الدواجن والبيض.

وقال إن وجود البورصة المصرية للسلع أحد الأدوات الاقتصادية للعرض والطلب أدت إلى انضباط السوق وإيجاد أسعار عادلة للسلع بين البائع والمشتري.

وذكر عشماوى أن دراسة كاملة أجريت على تداول القطن عبر البورصة السلعية وأنه "تحت المجهر" وخلال الموسم المقبل سيتم تداول القطن، ويجرى التفكير حاليا في تداول الذهب على منصة البورصة المصرية للسلع .