"مورغان ستانلي" يخفض توقعاته لنمو اقتصاد الصين في 2023
بكين حددت النمو المستهدف لاقتصاد البلاد هذا العام بنحو 5%
انضم بنك مورغان ستانلي إلى مجموعة من البنوك وشركات الوساطة الكبرى في تخفيض توقعات نمو الاقتصاد الصيني لهذا العام بعد سلسلة من البيانات المخيبة للآمال ومخاوف بشأن قطاع العقارات المتعثر هناك.
وتفيد مذكرة أصدرها البنك أمس الأربعاء أنه يتوقع حاليا نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 4.7% هذا العام انخفاضا من توقعه السابق نموا يبلغ 5%. كما خفض توقعه لنمو الناتج الإجمالي المحلي لعام 2024 إلى 4.2% من 4.5%.
وخفض بنك جيه.بي مورغان هذا الأسبوع توقعات النمو للناتج المحلي الإجمالي في الصين للعام الجاري إلى 4.8% من 5% بينما خفض باركليز التوقع إلى 4.5%، وفق رويترز.
وحددت بكين النمو المستهدف لاقتصاد البلاد هذا العام بنحو 5%.
وقال خبراء اقتصاد في مذكرة مورغان ستانلي إن تخفيض توقعات النمو جاء بسبب عوامل منها التنبؤ بتباطؤ حاد في الانفاق الرأسمالي ومشكلات قطاع العقارات بما سيكون له تبعات على الاستهلاك.
ويعاني قطاع العقارات الصيني من نقص حاد في السيولة منذ أواخر 2021 عندما انهارت مجموعة إيفرغراند وتسبب انهيارها في سلسلة من حالات العجز عن سداد الديون.
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