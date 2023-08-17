نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص في عُمان 7% إلى 25.4 مليار ريال بنهاية يونيو
الشركات غير المالية استحوذت على 50% منه
كشفت النشرة الشهرية للبنك المركزي العُماني عن ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى في سلطنة عُمان بنسبة 6.5% ليصل إلى 30.3 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2023م، فيما سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموًّا بمقدار 7.0% ليبلغ 25.4 مليار ريال عُماني.
وأوضحت النشرة أن الشركات غير المالية استحوذت على الحصة الأكبر من هذا الائتمان بنهاية يونيو الماضي بلغت 45.9%، يليها قطاع الأفراد بنسبة 44.4%، وتوزعت النسبة المتبقية على قطاع الشركات المالية بـ 6.0% والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7%.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 4.4% ليصل إلى 27.5 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو الماضي وضمن هذا الإجمالي، وشهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 2.7% ليبلغ 18 مليار ريال وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
وتشير أرقام توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص إلى استحواذ الأفراد على الحصة الأكبر بلغت 51.8%، ثم قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.6% و15.6% على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.9% فتوزعت على قطاعات أخرى.
وقد أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للحسابات القومية لسلطنة عُمان ارتفاعًا في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 7.4% بنهاية الربع الأول من عام 2023م مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م.
وقد جاءت هذه الزيادة انعكاسًا رئيسًا لارتفاع القيمة المُضافة للأنشطة النفطية والأنشطة غير النفطية بالأسعار الجارية بنسبة 6.1% و6.7% على التوالي، أما بالنسبة للناتج المحلي الحقيقي فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 4.7% خلال الفترة ذاتها.
وتعزى تلك الزيادة إلى الارتفاع الذي حققته القيمة المُضافة للأنشطة النفطية بنسبة 3.5% والأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6% بالأسعار الجارية.
وقد بلغ متوسط سعر النفط العُماني بنهاية شهر يونيو 2023م نحو 81.4 دولار أميركي للبرميل أي أقل بنسبة 10% مقارنة بمستواه خلال الفترة ذاتها من عام 2022م، فيما بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط 1057.2 ألف برميل بنهاية يونيو الماضي، وهو ما يعادل نموًّا بنسبة 1%.
-
دراسة تكشف عزوف المستثمرين عن مشروع مجمع للبتروكيماويات بالكويتلعدم توفر حوافز جاذبة طاقة
-
الصين تسحب مبيعات سوق الهواتف الذكية إلى أسوأ عام خلال عقدقد يسجل سوق الهواتف مبيعات بنحو 1.15 مليار جهاز في 2023 قصص اقتصادية
-
صادرات اليابان إلى الصين تهبط 13.4% على أساس سنوي في يوليوتراجعت صادرات اليابان في يوليو للمرة الأولى في حوالي عامين ونصف مما يعزز المخاوف من حدوث ركود عالمي مع تراجع أسواق رئيسية مثل الصين.وأظهرت بيانات ... نبض السوق