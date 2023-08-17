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تعدين (iStock)
اقتصاد

روسيا توسع التعاون مع دول إفريقيا في مجال التعدين

شركات روسية تعمل في عدد من دول القارة

دبي - العربية.نت
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قال رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية لاستثمار الثروات الطبيعية (روسنيدرا)، يفغيني بيتروف، إن روسيا تخطط لتوسيع التعاون مع الدول الإفريقية في مجال الاستكشاف الجيولوجي والتعدين.

وذكر بيتروف أن الجيولوجيين السوفيت والروس قدموا مساهمات كبيرة في اكتشاف ودراسة الرواسب الإفريقية، وكانت هذه اكتشافات لرواسب البوكسيت في غينيا، ورواسب الذهب في مالي، والماس في أنغولا، والكوبالت في المغرب، ومعادن نادرة في موزمبيق".

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أضاف أن أهم الأمثلة حالياً على وجود شركات من روسيا في قطاع التعدين بإفريقيا هي عمل شركة "ألروسا" في تعدين الماس في أنغولا، والاكتشاف الجيولوجي لليورانيوم في ناميبيا من قبل "روساتوم"، وتعدين البوكسيت والذهب في غينيا والمنغنيز في جنوب إفريقيا من قبل شركات روسية أخرى وفق ما ذكره في مقابلة مع وكالة "تاس".

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وقال "نخطط لتوسيع التعاون في هذا القطاع، بما في ذلك في إطار أنشطة اللجان الحكومية المشتركة".

وأوضح بيتروف أن الاحتياطيات المعدنية غير المكتشفة كبيرة في إفريقيا، مشيراً إلى أن كشف هذه المقدرات يتطلب مناهج عالية التقنية وتقنيات حديثة واستثمارات كبيرة، وروسيا بدورها مستعدة لتزويد البلدان الإفريقية بتقنياتها الخاصة في عدد من المجالات الجيولوجية.

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