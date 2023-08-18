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البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
اقتصاد الأردن

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في الأردن لـ 17.4 مليار دولار بنهاية يوليو

لتغطي واردات البلاد لنحو 8 أشهر

دبي - العربية.نت
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نقل تلفزيون (المملكة) الأردني عن البنك المركزي قوله اليوم الجمعة إن احتياطياته الأجنبية ارتفعت إلى نحو 17.397 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز الماضي.

وذكر البنك المركزي أن احتياطياته الأجنبية تغطي واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة تقارب 8 أشهر.

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وكانت الاحتياطيات الأجنبية لدى "المركزي" الأردني قد بلغت 17.269 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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