ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في الأردن لـ 17.4 مليار دولار بنهاية يوليو

نقل تلفزيون (المملكة) الأردني عن البنك المركزي قوله اليوم الجمعة إن احتياطياته الأجنبية ارتفعت إلى نحو 17.397 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز الماضي.

وذكر البنك المركزي أن احتياطياته الأجنبية تغطي واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة تقارب 8 أشهر.

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وكانت الاحتياطيات الأجنبية لدى "المركزي" الأردني قد بلغت 17.269 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.