اقتصاد الأردن
ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في الأردن لـ 17.4 مليار دولار بنهاية يوليو
لتغطي واردات البلاد لنحو 8 أشهر
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نقل تلفزيون (المملكة) الأردني عن البنك المركزي قوله اليوم الجمعة إن احتياطياته الأجنبية ارتفعت إلى نحو 17.397 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز الماضي.
وذكر البنك المركزي أن احتياطياته الأجنبية تغطي واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة تقارب 8 أشهر.
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وكانت الاحتياطيات الأجنبية لدى "المركزي" الأردني قد بلغت 17.269 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
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