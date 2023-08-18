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اقتصاد

إيرادات شباك التذاكر في الصين تحطم أرقاماً قياسية خلال موسم الأفلام لصيف 2023

سجلت الأفلام المحلية أداء أفضل من أعمال هوليوود مثل "باربي"

بكين - رويترز
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سجلت إيرادات دور العرض في الصين مستوى قياسيا جديدا مع تحقيقها 17.9 مليار يوان (1.44 مليار دولار) وذلك حتى صباح اليوم الجمعة خلال موسم الأفلام لصيف 2023 إذ سجلت الأفلام المحلية أداء أفضل من أفلام هوليوود مثل باربي.

وحتى الآن، تجاوزت إيرادات شباك التذاكر لأربعة أفلام عتبة الملياري يوان، وهو مستوى قياسي آخر لموسم أفلام الصيف. ومن بين تلك الأفلام فيلم الإثارة والتشويق "لوست إن ذا ستارز" أو (تائه وسط النجوم)، وفيلم الجريمة "نو مور بتس" أو (لا مزيد من الرهانات).

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ويسلط ذلك الضوء على الاستهلاك في عام يشهد انتعاشا بطيئا في إنفاق المستهلكين الصينيين بعد أن تخلت البلاد عن سياساتها الصارمة المتعلقة بجائحة كوفيد-19 في نهاية 2022.

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وذكرت إدارة الأفلام الصينية أن إيرادات الأفلام لموسم الصيف العام الجاري من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب تجاوزت الأرقام القياسية السابقة عند 17.78 مليار يوان في 2019.

ووفقا لموقع دينجتا المدعوم من علي بابا ويوفر بيانات عن صناعة الأفلام، فإن فيلم "ون اند أونلي" أو (الأول والوحيد)‭ ‬الذي يتمحور حول رقص الشارع وتدور أحداثه حول شاب يسعى لتحقيق حلمه كسر الرقم القياسي ليصبح الفيلم الرياضي المحلي الأعلى ربحا في البلاد.

وحقق ما يزيد عن 850 مليون يوان حتى اليوم الجمعة على الرغم من أن الأفلام عن الرياضة لا تلقى رواجا بين الجمهور الصيني.

إلا أن أفلام هوليوود لم تكن ناجحة بالقدر نفسه.

وحقق فيلم باربي من بطولة النجمة مارجوت روبي 246 مليون يوان فقط بعد حوالي شهر من طرحه في دور العرض على الرغم من تحقيقه نجاحا ساحقا على مستوى العالم. وحقق الجزء الجديد من سلسلة أفلام المهمة المستحيلة لتوم كروز نحو 350 مليون يوان بعد أكثر من شهر من بدء عرضه.

وأفادت بيانات رسمية ببيع 435 مليون تذكرة إجمالا منذ يونيو/حزيران حتى صباح اليوم الجمعة.

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