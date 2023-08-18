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التضخم في اليابان
التضخم في اليابان
اقتصاد اليابان

تراجع التضخم الأساسي في اليابان خلال يوليو

يعزز التوقعات بألا يتعجل "المركزي" في التخلي عن سياسة التيسير النقدي

طوكيو - رويترز
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تباطأت أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان في يوليو/تموز وهو ما يعزز التوقعات بألا يتعجل بنك اليابان (المركزي) التخلي عن سياسة التيسير النقدي حتى على الرغم من بقاء التضخم فوق المستوى الذي يستهدفه البنك.

وأظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، اليوم الجمعة، ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يشمل المنتجات النفطية لكنه يستبعد أسعار الأغذية الطازجة المتقلبة، بنسبة 3.1%، وهو ما جاء متماشيا مع متوسط تقديرات السوق.

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وكان المؤشر قد ارتفع 3.3% في الشهر السابق. وتجاوز المؤشر مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي للشهر السادس عشر على التوالي.

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وأظهر مؤشر منفصل يستبعد أثر أسعار الأغذية الطازجة والطاقة ارتفاع أسعار المستهلكين 4.3% على أساس سنوي في يوليو/تموز بزيادة عن الشهر السابق.

ويقول البنك المركزي إن ضغط الأجور لم يتزايد بعد بالقدر الكافي الذي يتطلب إدخال تعديل جديد على سياسة التيسير النقدي الشديد التي يتبعها.

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