دولة عربية تستورد 95% من احتياجاتها النفطية

قال وزير النفط السوري فراس قدور يوم الخميس، إن بلاده تستورد 95% من احتياجاتها من النفط، مشيرا إلى أن دمشق تستورد حوالي 5 ملايين برميل من النفط شهريا.

وأضاف قدور في مقابلة مع التلفزيون السوري، شارك فيها أيضا وزير التجارة الداخلية محسن عبد الكريم، أن قيمة الدعم الحكومي على المشتقات النفطية لا تزال كبيرة، مشيرا إلى أنها قد تصل إلى 17 تريليون ليرة سنويا.

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وأكد قدور أن أسعار المشتقات النفطية شكلت "عبئا كبيرا على الموازنة وكان لا بد من مراجعة ذلك"، لافتا إلى أنه جرى إعادة توجيه الدعم للطبقات الأكثر احتياجا، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقال قدور إن ما بين 90 و95% من الحقول المنتجة للنفط في البلاد تحت سيطرة القوات الأميركية و"الميليشيات التابعة لها"، على حد وصفه.

وقرر مصرف سوريا المركزي مؤخرا خفض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي من 10300 ليرة إلى 10700 للدولار الواحد في نشرة الحوالات والصرافة.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية مؤخرا رفع أسعار البنزين والمازوت في البلاد إلى مستويات غير مسبوقة.

بدوره، قال وزير التجارة الداخلية محسن عبد الكريم علي خلال المقابلة مع التلفزيون إنه "لا مساس" بسعر الخبز، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل "عبئا كبيرا" في تكلفة إنتاجه.