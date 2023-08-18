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إضراب القطارات في بريطانيا
إضراب القطارات في بريطانيا
اقتصاد بريطانيا

سائقو القطارات في بريطانيا يعلنون موعداً للإضراب عن العمل

يشمل 13 ألف سائق ويؤثر على 16 من الشركات المشغلة للقطارات

لندن - رويترز
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قالت الجمعية التشاركية لمهندسي القاطرات ورجال الإطفاء (أسليف) في بريطانيا اليوم الجمعة إن آلافا من السائقين المنتمين لها يعتزمون الإضراب في الأول من سبتمبر/أيلول والتوقف عن العمل لوقت إضافي بسبب خلاف مستمر منذ أشهر بشأن الأجور وفي خطوة من المتوقع أن تؤثر على الركاب في أنحاء البلاد.

وقالت النقابة إن التحرك يشمل 13 ألف سائق ومن المتوقع أن يؤثر على 16 من الشركات المشغلة للقطارات.

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وقال الأمين العام للنقابة ميك ويلان "لا نريد الإقدام على هذا التحرك لكن الشركات المشغلة للقطارات والحكومة التي تقف وراءهم اضطرونا إلى هذا الوضع لأنهم يرفضون الجلوس معنا للتفاوض".

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وأضرب العاملون 11 يوما حتى الآن منذ بداية الخلاف الذي بدأ في يونيو/حزيران الماضي.

وعلقت النقابة الشهر الماضي تحركا منفصلا لإضراب العاملين في شبكة قطارات أنفاق لندن قائلين إن تقدما أُحرز في المفاوضات مع أصحاب العمل.

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