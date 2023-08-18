"المركزي" التركي يتوقع وصول التضخم والليرة لهذه المستويات بنهاية 2023

توقع استبيان أجراه البنك المركزي التركي خلال شهر أغسطس، أن تصل نسبة التضخم في البلاد إلى 59.46% في نهاية العام الجاري، حيث شارك في الاستبيان 40 ممثلاً عن سوق الأموال.

وأوضح البيان صادر عن المركزي اليوم الجمعة، أن السؤال الثاني في الاستبيان بشأن سياسة البنك المركزي فيما يتعلق بسعر الخصم، ففي يوليو، كانت التوقعات لها بنسبة 19.17% بحلول نهاية العام، أما الآن فمن المتوقع أن تصل فائدة سعر الخصم إلى 19.19% في ديسمبر المقبل.

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وتضمن السؤال الثاني من الاستبيان، توقعات المشاركين بشأن الفائدة، وقد رفع البنك المركزي التركي في يونيو سعر الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عامين إلى من 8.5% إلى 15%، وفي يوليو رفع سعر الفائدة مجدداً إلى 17.5%، وفق وكالة "تاس".

ووفقاً للمشاركين في الاستبيان، فإن العملة الوطنية في تركيا ستستمر في الانخفاض، وسعر الصرف سيصل مع نهاية العام إلى 29.82 ليرة تركية مقابل الدولار.

وفي أغسطس، أشار المشاركون إلى أن سعر الدولار سيبلغ 28.46 ليرة، وبحلول اليوم الجمعة، تم التداول عند 27.11 ليرة مقابل الدولار.

يشار إلى أنه في بداية هذا العام كان الدولار الأميركي يساوي 18.8 ليرة تركية، وبدأ الانهيار الحاد للعملة التركية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو المنصرم، وكذلك إثر قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الخصم إلى 15%.