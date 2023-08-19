استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر تقفز لهذا المستوى!

كشفت بيانات حديثة عن ارتفاع استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر يونيو 2023، إلى نحو 2.035 مليار جنيه مقابل 1.720 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 18.3%.

ووفق البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، فقد ارتفع إجمالي استثمارات صناديق التأمين إلى 11.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو عام 2023 مقارنة بنحو 9.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو بلغت نحو 21.4%.

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وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2023 وبلغت 35.8 مليار جنيه مقابل 27.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 28.9%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو من العام الحالي نحو 15.9 مليار جنيه مقارنة بنحو 12.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 22.8%.

ويبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة نحو 764 صندوقًا، وبلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021.

وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 نحو 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام 2020.