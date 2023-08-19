استعدادات تركية لزيارة بوتين وسط مساع استئناف صفقة الحبوب

أعلن كبير مستشاري الرئيس التركي، عاكف تشاغاتاي كيليتش، اليوم السبت، أن الاستعدادات لزيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى تركيا مستمرة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أنقرة تعمل على استئناف صفقة الحبوب مع الجهات المعنية.

وقال كيليتش في مقابلة على قناة "سي إن إن" التركية، رداً على سؤال بشأن التحضيرات لزيارة بوتين: "العمل في هذا الاتجاه مستمر الآن، وبسبب الوضع الداخلي في روسيا يجري حاليا وضع جدول زمني، والمفاوضات جارية بشأن موعد الزيارة، ونحن نعمل عليها".

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وأضاف "تعمل وزارة خارجيتنا على استئناف صفقة الحبوب، لا يوجد تراجع في العلاقات التركية الروسية بسبب إنهاء الصفقة، ولا مشاكل في العلاقات بين الرئيسين بوتين وأردوغان"، وفق ما نقلته وكالة "تاس" الروسية.

وانتهت في 17 يوليو اتفاقية حبوب البحر الأسود التي توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة وكانت تهدف إلى تسهيل الصادرات الزراعية الروسية والأوكرانية، وذلك بعد أن رفضت روسيا تمديد مشاركتها فيها.

وتشكو موسكو من عدم تنفيذ اتفاقية موازية لتخفيف القواعد الخاصة بصادرات روسيا من المواد الغذائية والأسمدة. وتطالب كييف بضمانات أمنية من أجل السماح باستئناف الملاحة دون مشاركة روسيا.