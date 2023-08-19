إطلاق المرحلة الثالثة من "حافلات الرياض".. والتشغيل الكامل قبل نهاية العام

أعلنَت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بدءَ المرحلة الثالثة من خدمة "حافلات الرياض" ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض، أحد الركائز الأساسية للتحول الاقتصادي والعمراني في العاصمة، من خلال تطوير وسائل النقل العام في المدينة، وإحداث نقلة نوعية تعزز قطاع النقل العام تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030،

ولفتت الهيئة إلى أنه تم تسيير قرابة 435 ألف رحلة، نقلت من خلالها أكثر من 4 ملايين راكب خلال أول 6 أشهر من إطلاق خدمة "حافلات الرياض" في شهر مارس من هذا العام.

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وأفادت الهيئة أنه بإطلاق المرحلة الثالثة يصل إجمالي مسارات "حافلات الرياض" إلى 33 مسارًا تُخدم من قبل 565 حافلةً تغطي أكثر من 1611 محطةً ونقطةَ توقف مختلفة، وتغطي 1284 كم من إجمالي الشبكة البالغ طولها 1900 كم،حيث يواصل المشروع إطلاق المراحل المتبقية؛ بهدف التشغيل الكامل لشبكة حافلات الرياض قبل نهاية العام الميلادي الحالي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتشتمل المرحلة الثالثة -إضافة مسار رقم 13- على خدمة الحافلات ذات المسار المخصص،الذي يمتد عبر طريق خالد بن الوليد، لينضم إلى خدمة الحافلات ذات المسار المخصص،التي تم تدشينها من خلال المسار رقم 11، الذي يمتد عبر طريق الملك عبد العزيز وطريق صلاح الدين الأيوبي.

وتهدف خدمة حافلات المسار المخصص إلى توفير تجربة تنقل مميزة للركاب والإسهام في تقليل الازدحام المروري وتحسين الكفاءة والمرونة في نقل الركاب عبر المدينة بدقة وأمان وراحة. ويتميز مسار الحافلات ذات المسار المخصص باللون الأحمر، ويمكن الوصول إلى محطات الحافلات ذات المسار المخصص عن طريق جسور المشاة المجهزة بمصاعد كهربائية؛مما يضمن توفير مستوى عالٍ من الوصولية والراحة للجميع.

ويتم دعم خدمة "حافلات الرياض" من خلال استخدام تطبيق "حافلات الرياض"الذي يوفر خدمات عديدة من ضمنها تخطيط الرحلة من خلال خاصية "اختر وجهتك" والقدرة على تتبع الرحلة من خلال "تتبع مسارك " من خلال الخريطة التفاعلية،وكذلك إمكانية شراء التذاكر من خلال خاصية "اشتر تذكرتك".