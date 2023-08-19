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الكرملين (أرشيفية- فرانس برس)
العاصمة موسكو
اقتصاد روسيا

نصف المواطنين الروس يفضلون العمل في هذه الوظيفة!

الروس مستعدون لتغيير مهنتهم ليصبحوا متخصصين في تكنولوجيا المعلومات

دبي - العربية.نت
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أكد ما يقرب من نصف مواطني روسيا الذين شملهم استطلاع أجراه موقع "مايل"، رغبتهم في بناء مستقبل مهني في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وذكر الموقع "أجري استطلاع لمعرفة ما إذا كان المواطنون مستعدين لتغيير مهنتهم ليصبحوا متخصصين في تكنولوجيا المعلومات، فأجاب نصف المستطلعين (47%) أنهم يريدون بناء مستقبل مهني في هذا المجال".

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وتشير النتائج إلى أن 33% من المشاركين في الاستطلاع لا يخططون ولا يريدون أن يصبحوا متخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وفق ما نقلته وكالة "تاس".

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وبيّن الاستطلاع أيضا أن 41% من المستطلعة آراؤهم ينجذبون إلى مجال تكنولوجيا المعلومات في حال كان المردود المادي مغريا.

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