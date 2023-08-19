اقتصاد الصين
الصين تخصص مليار يوان للإغاثة من الفيضانات
أجزاء من الصين تعاني من أمطار غزيرة وفيضانات كل صيف
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أفاد بيان منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الصينية اليوم السبت، أنها بالتعاون مع وزارة إدارة الطوارئ، ستخصص بشكل مسبق مبلغ مليار يوان (137.36 مليون دولار) من الأموال المركزية للإغاثة من الكوارث الطبيعية للتركيز على دعم جهود الإغاثة من كوارث الفيضانات.
وأضاف البيان أن الأموال ستخصص لمناطق مثل (بكين وتيانغين وخبي وهيلونغجيانغ وجيلين)، وجميعها لحقت بها أضرار جسيمة في الآونة الأخيرة جراء الفيضانات.
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وتستمر الأحوال الجوية الصعبة، والتي تقارب الكوارث الطبيعية، بحصد المزيد من الأرواح في أنحاء العالم والتسبب بأضرار مادية كبيرة.
وتعاني أجزاء من الصين من أمطار غزيرة وفيضانات كل صيف، لكن هذا العام كان الأمر شديداً بشكل غير معتاد في بعض المناطق، بينما تعاني مناطق أخرى من الجفاف الذي يضر بالمحاصيل.
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