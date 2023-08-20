الأردن يطرح منصة خاصة لجذب استثمارات أبنائه المغتربين

قالت وزيرة الاستثمار الأردنية، خلود السقاف، إن الحكومة انتهت من الإطار التشريعي لمراجعة استراتيجية الاستثمار في البلاد، مع إطلاق منصة خاصة تحمل اسم "استثمر" لمساعدة الراغبين في الاستثمار من الأردنيين في الخارج.

وخلال مشاركتها أمس السبت، في المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج المنعقد في العاصمة عمّان، قالت السقاف إن المنصة تضم 21 فرصة استثمارية قيمتها مليار دينار (1.41 مليار دولار).

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وعدّدت الوزيرة الأردنية أهم القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها، وهي السياحة والسياحة العلاجية وأدوية والأسمدة، وفق ما نشرته "وكالة أنباء العالم العربي".

وأضافت: "ما يميز هذه الفرص الاستثمارية هو وجود جدوى اقتصادية أولية تتناسب مع متطلبات المرحلة وتتوزع مبالغها من 100 ألف دينار إلى 400 مليون دينار. فبالتالي كل مستثمر حسب مقدرته وحسب معرفته، وهناك أيضاً قطاعات ذات أولوية نهتم بالترويج لهان وهذا سيساعد على جذب الاستثمارات".

وخلال المؤتمر، قال محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس، إن أسعار الفائدة التي رفعت 11 مرة انعكست على الاقتصاد. وتوقع شركس أن تبدأ أسعار الفائدة عالميا بالانخفاض خلال الربع الثاني من 2024.

ويشار إلى أن هناك ما يقرب من مليوني مغترب أردني، وفقا لإحصاءات 2022 وهم موزعون على حوالي 70 دولة بنسب متنوعة، بينهم 75% في دول الخليج.

وبلغت القيمة الإجمالية لتحويلات الأردنيين في الخارج عام 2021 نحو 2.17 مليار دولار بواقع 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.