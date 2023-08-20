اقتصاد مصر
السعودية تتصدر قائمة أكبر الدول المستثمرة في مصر
في النصف الأول من السنة المالية 2022-2023
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سجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2022 ـ 2023 ارتفاعا بأكثر من 75% إلى 5.7 مليارات دولار على أساس سنوي.
وأوضح الجهازالمركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن السعودية تصدرت قائمة أعلى عشر دول استثماراً في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2022 ـ 2023، حيث بلغت استثماراتها 2.1 مليار دولار.
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وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية مسجلة 1.5 مليار دولار، ثم إيطاليا بـ 1.2 مليار دولار.
وذكر الجهاز أن عدد الشركات التي تم تأسيسها طبقا لقوانين الاستثمار بلغ 31.2 ألف شركة خلال العام المالي 2021 ـ 2022، بنسبة ارتفاع قدرها 9% على أساس سنوي.
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