السياح والمغتربون يرفعون الطلب على الدينار الأردني

لا يزال الطلب على الدينار الأردني يشهد إقبالاً متزايداً في السوق المحلية منذ نهاية شهر رمضان، ومن المتوقع أن يستمر على ذات الوتيرة للفترة المقبلة، وفق ما أكده عاملون في قطاع الصيرفة.

وبحسب هؤلاء العاملين لصحيفة "الغد" يعود ارتفاع الطلب على الدينار إلى كثافة الحركة السياحية من الخارج، وعودة المغتربين، تزامنا المناسبات والأعياد خلال فصل الصيف.

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وأوضحوا أن ارتفاع الطلب على الدينار سيكون له انعكاس كبير على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى الانعكاس الإيجابي على دوران عجلة الاقتصاد الأردني، مؤكدين أن نمو الطلب على الدينار يعكس ثبات العملة الوطنية، وفق صحيفة "الغد" الأردنية.

وقال فراس سلطان ممثل القطاع المالي في غرفة تجارة الأردن أن السوق المحلية تشهد طلبا قويا على الدينار، حيث إن حالة الإقبال عليه مستمرة منذ عيد الفطر ومتواصلة حتى الآن.

وعزى سلطان ارتفاع الطلب على الدينار إلى زيادة نشاط السياحة الوافدة، إضافة إلى قوة حركة السياحة الداخلية التي ينشطها المغتربون، إلى جانب زيادة تحويلات الأردنيين في الخارج.