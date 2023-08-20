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حرائق الغابات في كندا تتوحش.. وفرق الإنقاذ تحاول كبح جماحها
حرائق الغابات في كندا
اقتصاد

حرائق الغابات تجبر نحو 30 ألف شخص على إخلاء منازلهم في كندا

إضافة إلى وضع 36 ألف شخص في حالة تأهب للإخلاء

كيلونا (كندا) - فرانس برس
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تلقى نحو 30 ألف شخص أوامر السبت بإخلاء منازلهم في مقاطعة بريتيش كولومبيا غرب كندا، وفق ما أفاد مسؤولون إقليميون السبت، مع اقتراب حريق غابات هائل من مدينة كيلونا.

وقال بوين ما وزير إدارة الطوارئ في المقاطعة "الوضع متحرك للغاية والأرقام تتغير طوال الوقت، ولكن الآن نحن نتحدث عن أوامر إخلاء لنحو 30 ألف شخص إضافة إلى وضع 36 ألف شخص في حالة تأهب للإخلاء".

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