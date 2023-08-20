فرنسا تستهدف جمع 2.5 مليار يورو برفع الضرائب على شركات خدمات ومطارات

تخطط فرنسا لجمع 2.5 مليار يورو حتى عام 2030 من خلال رفع الضرائب على شركات التعرفة المرورية والمطارات لتسريع خفض الديون وتمويل التحول البيئي.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن فرنسا تستهدف جمع 100 مليون يورو إضافية في وقت مبكر العام المقبل من خلال رفع الضرائب على تذاكر الطيران وخاصة درجتي رجال الأعمال والدرجة الأولى.

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وبعد هذا الإعلان تراجعت أسهم الشركات المشغلة لمطاري شارل ديغول و"Orly" بنسب وصلت إلى 3%، كما تراجعت أسعار أسهم شركات التعرفة المرورية في البلاد بنسب تجاوزت 2.5%.