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مصرف ليبيا المركزي (iStock)
مصرف ليبيا المركزي
اقتصاد ليبيا

ليبيا تعلن عودة المصرف المركزي مؤسسة سيادية موحدة

توحيد البنك المركزي بعد انقسامه في 2014

دبي - العربية.نت
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أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير ونائبه مرعي مفتاح، اليوم الأحد، عودة المصرف مؤسسة "سيادية موحدة".

وأشار المصرف في بيان إلى الاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن انقسام المصرف بين شرق وغرب البلاد.

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وأضاف المصرف أن الإعلان جاء بعد اجتماع موسع عقد اليوم بمقر المصرف في طرابلس.

مصرف ليبيا المركزي في الشرق يحذر من أن إعادة التوحيد في خطر اقتصاد اقتصاد ليبيا مصرف ليبيا المركزي في الشرق يحذر من أن إعادة التوحيد في خطر

وانقسم مصرف ليبيا المركزي مثل مؤسسات الدولة الأخرى بعد اندلاع الحرب في عام 2014، ولكنه بدأ عملية إعادة التوحيد في عام 2020 كجزء من عملية سلام بعد وقف إطلاق النار.

وساهم الانقسام بين البنكين المركزيين، عندما عزلت طرابلس الفرع الشرقي عن عمليات المقاصة الإلكترونية للأموال، في حدوث أزمة سيولة كبيرة مع تباين أسعار الصرف ولجوء الناس والشركات إلى الأموال النقدية السائلة.

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