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اقتصاد أميركا

1.8 % نموا متوقعا للاقتصاد الأميركي في الربع الثالث من 2023

ما يقرب من 4 أمثال توقعات شهر يوليو الماضي

دبي - العربية.نت
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توقع مسح لوكالة "بلومبرغ" أن يتحسن الاقتصاد الأميركي العام المقبل مع ارتفاع طفيف في معدلات البطالة، مما يدعم التوقعات بشأن إبقاء الاحتياطي الفيدرالي معدلات أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وتضمن المسح توقعات بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي 1.8% في الربع الثالث من العام الحالي، أي ما يقرب 4 أمثال توقعات شهر يوليو الماضي، التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.5%.

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كما توقع المحللون الذين شاركوا في مسح "بلومبرغ" نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأخير من 2023 بدلا من انكماشه، ونموه 2% بالمتوسط في العام الحالي و0.9% العام المقبل.

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