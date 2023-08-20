هذه الدولة تتصدر البلدان العربية في "طاقة الرياح"

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" إن المغرب يتصدر دول المنطقة العربية، فيما يخص إنتاج الطاقة من الرياح، حيث يمثل 46% من إجمالي استهلاك طاقة الرياح.

تصل القدرة الكهربائية للمغرب من الطاقة الريحية نحو 1553 ميغاواط، فيما تصل القدرة الشمسية 831 ميغاواط، من أصل 11055 ميغاواط من إجمالي القدرة المنشأة، وفقا لأحدث بيانات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

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وحسب تقرير صادر عن الإسكوا، فقد تضاعف إجمالي قدرة توليد الطاقة الكهربائية المتجددة في المنطقة العربية خلال العقد الماضي ليزيد قليلا عن 22 غيغاواط في عام 2021، وفق موقع "هسبريس" المغربي.

وشكلت الطاقة الشمسية والريحية في عام 2020 نحو 12% من استهلاك الطاقة المتجددة في المنطقة العربية بعد أن كانت في 11% عام 2011، وتسجل الطاقة الشمسية أسرع نموا مقارنة بالمصادر الأخرى.

وتسجل الأردن ولبنان وفلسطين واليمن أعلى حصص من الطاقة الشمسية في مزيج توليد الطاقة، في حين يتصدر المغرب القائمة من حيث طاقة الرياح بحصة 46% من إجمالي استهلاك الرياح في المنطقة.