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الصين تكافح لاحتواء آثار الفيضانات العنيفة وتترقب إعصارا
فيضانات الصين
اقتصاد الصين

وزارة المالية الصينية تخصص مليار يوان للإغاثة من الفيضانات

الأموال ستخصص لمناطق مثل بكين وتيانجين وخبي وهيلونغجيانغ وجيلين

شنغهاي - رويترز
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ذكر بيان منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الصينية، السبت، أن الوزارة، بالإضافة إلى وزارة إدارة الطوارئ، ستخصصان بشكل مسبق مبلغ مليار يوان (137.36 مليون دولار) من الأموال المركزية للإغاثة من الكوارث الطبيعية للتركيز على دعم جهود الإغاثة من كوارث الفيضانات.

وأضاف البيان أن الأموال ستخصص لمناطق مثل بكين وتيانجين وخبي وهيلونغجيانغ وجيلين.

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وأشار البيان إلى أن جميع هذه المناطق لحقت بها أضرار جسيمة في الآونة الأخيرة جراء الفيضانات.

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