وزير الاتصالات السعودي يبحث فرص الاستثمار مع عدد من وزراء الاقتصاد الرقمي

التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، المهندس عبدالله بن عامر السواحة، السبت، عدداً من وزراء الاتصالات والتقنية والاقتصاد الرقمي وذلك على هامش اجتماع وزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين التي ترأس جمهورية الهند دورتها الحالية.

وناقش‬ السواحة مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، الدكتور عمرو طلعت،‬ الشراكة بين البلدين في مجال الاقتصاد الرقمي، والبرامج المشتركة الداعمة للشباب والمرأة وريادة الأعمال.

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كما تطرق الوزير السواحة في اجتماع مع وزير الصناعة والتكنلوجيا التركي محمد كاجر، إلى فرص تعزيز التعاون في مجال التقنيات الناشئة ودعم رواد الأعمال وتحفيز الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى الشراكة في مجال تقنيات الفضاء.

وجرى خلال لقائه وزير التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي البريطاني، بول سكالي بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

كما التقى السواحة، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في جمهورية موريشيوس ديباك بالغوبين، وناقش الجانبان توسيع التعاون الثنائي في مجال الاقتصاد الرقمي.