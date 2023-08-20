وزير الاتصالات السعودي يبحث فرص الاستثمار مع عدد من وزراء الاقتصاد الرقمي
بحث مع وزير الاتصالات المصري الشراكة بين البلدين
التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، المهندس عبدالله بن عامر السواحة، السبت، عدداً من وزراء الاتصالات والتقنية والاقتصاد الرقمي وذلك على هامش اجتماع وزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين التي ترأس جمهورية الهند دورتها الحالية.
وناقش السواحة مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، الدكتور عمرو طلعت، الشراكة بين البلدين في مجال الاقتصاد الرقمي، والبرامج المشتركة الداعمة للشباب والمرأة وريادة الأعمال.
ماسك يشعل غضب مستخدمي "إكس" بعد إلغاء خاصية حظر الحسابات
كما تطرق الوزير السواحة في اجتماع مع وزير الصناعة والتكنلوجيا التركي محمد كاجر، إلى فرص تعزيز التعاون في مجال التقنيات الناشئة ودعم رواد الأعمال وتحفيز الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى الشراكة في مجال تقنيات الفضاء.
وجرى خلال لقائه وزير التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي البريطاني، بول سكالي بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.
كما التقى السواحة، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في جمهورية موريشيوس ديباك بالغوبين، وناقش الجانبان توسيع التعاون الثنائي في مجال الاقتصاد الرقمي.
-
46.9 مليار دولار الإصدارات الخليجية من الصكوك والسندات بالنصف الأولقفزت 139% أسواق المال
-
رئيس هذه الدولة يعلق سفر المسؤولين إلى الخارج لخفض الإنفاقبمن فيهم هو نفسه اقتصاد
-
تمرد داخلي قد يطيح بالرئيس التنفيذي لبنك "غولدمان ساكس"!تدني الروح المعنوية بعد فترة من تغطية صحفية سلبية على البنك تفتح باب التحقيق قصص اقتصادية