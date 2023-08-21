اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
اقتصاد تركيا

أردوغان: ارتفاع التضخم في تركيا مؤقت

بعض المؤشرات الاقتصادية تظهر تحسنا

إسطنبول - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين إن ارتفاع التضخم في تركيا أمر مؤقت وإن الحكومة تناقش خطوات لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأضاف أردوغان عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أن بعض المؤشرات الاقتصادية تظهر تحسنا وطلب من الشعب التركي التحلي بالصبر والإيمان بالحكومة.

مادة اعلانية

وارتفع التضخم في تركيا في يوليو/ تموز إلى 47.8% ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 60% بحلول نهاية العام بسبب زيادات ضريبية وانخفاض قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأخرى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعدما ساعد رئيس نيسان السابق على الهرب.. منقذ كارلوس غصن يعتذر للشعب الياباني بعدما ساعد رئيس نيسان السابق على الهرب.. منقذ كارلوس غصن يعتذر للشعب الياباني
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط