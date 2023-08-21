اقتصاد تركيا
أردوغان: ارتفاع التضخم في تركيا مؤقت
بعض المؤشرات الاقتصادية تظهر تحسنا
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين إن ارتفاع التضخم في تركيا أمر مؤقت وإن الحكومة تناقش خطوات لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأضاف أردوغان عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أن بعض المؤشرات الاقتصادية تظهر تحسنا وطلب من الشعب التركي التحلي بالصبر والإيمان بالحكومة.
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وارتفع التضخم في تركيا في يوليو/ تموز إلى 47.8% ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 60% بحلول نهاية العام بسبب زيادات ضريبية وانخفاض قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأخرى.
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