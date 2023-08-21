اقتصاد الإمارات
أصول "المركزي" الإماراتي الأجنبية تتجاوز 592 مليار درهم لأول مرة
في النصف الأول من العام
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ذكر مصرف الإمارات المركزي أن أصوله الأجنبية قد تجاوزت لأول مرة 592 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام.
وأشار المصرف إلى أن أصول القطاع المصرفي الإماراتي نمت 12% إلى 3.873 تريليون درهم في النصف الأول من 2023.
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