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اقتصاد الإمارات

أصول "المركزي" الإماراتي الأجنبية تتجاوز 592 مليار درهم لأول مرة

في النصف الأول من العام

دبي - العربية.نت
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ذكر مصرف الإمارات المركزي أن أصوله الأجنبية قد تجاوزت لأول مرة 592 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام.

وأشار المصرف إلى أن أصول القطاع المصرفي الإماراتي نمت 12% إلى 3.873 تريليون درهم في النصف الأول من 2023.

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