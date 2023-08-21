أصول "المركزي" الإماراتي الأجنبية تتجاوز 592 مليار درهم لأول مرة

ذكر مصرف الإمارات المركزي أن أصوله الأجنبية قد تجاوزت لأول مرة 592 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام.

وأشار المصرف إلى أن أصول القطاع المصرفي الإماراتي نمت 12% إلى 3.873 تريليون درهم في النصف الأول من 2023.

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