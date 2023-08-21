روسيا و أوكرانيا
أوكرانيا تقترب من إبرام صفقة مع شركات تأمين عالمية لتغطية سفن الحبوب
المسافرة عبر موانئها على البحر الأسود
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ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الاثنين، نقلاً عن نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، أولكسندر غريبان، أن أوكرانيا تضع اللمسات الأخيرة على خطة مع شركات تأمين عالمية لتغطية سفن الحبوب التي تسافر من وإلى موانئها على البحر الأسود.
وقال غريبان للصحيفة إنه يجري إعداد الصفقة في الوقت الراهن، مضيفا أنها تناقش باستمرار "بين الوزارات المعنية، وكذلك البنوك المحلية ومجموعات التأمين الدولية بما في ذلك "لويدز" في لندن، وفق وكالة "رويترز".
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وانسحبت روسيا الشهر الماضي من الاتفاق الذي سمح لأوكرانيا بشحن المواد الغذائية من موانئها على البحر الأسود، واشتكت من العقبات أمام صادراتها من الغذاء والأسمدة.
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