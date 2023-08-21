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اقتصاد الصين

تباطؤ نمو إيرادات الحكومة الصينية في يوليو وسط استمرار معاناة الاقتصاد

نمو 1.9% مقارنة بـ 5.6% في يونيو

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات رسمية أن الإيرادات المالية للحكومة في الصين ارتفعت بنسبة 11.5% في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لكنها كانت أبطأ من الزيادة البالغة 13.3% المسجلة في الأشهر الستة الأولى، وسط مؤشرات على أن الاقتصاد يفقد الزخم.

وقالت وزارة المالية، في بيان اليوم الاثنين، إن إجمالي الإيرادات المالية بلغت 13.9 تريليون يوان (1.92 تريليون دولار) في الفترة من يناير إلى يوليو، بينما نما الإنفاق المالي بنسبة 3.3% إلى 15.2 تريليون يوان (2.10 تريليون دولار).

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وتباطأت الإيرادات المالية في يوليو، حيث ارتفعت 1.9% على أساس سنوي مقارنة بزيادة قدرها 5.6% في يونيو. وتراجع الإنفاق المالي 0.8% في الفترة نفسها، متقلصا من 2.5% في الشهر السابق، وفقا لحسابات "رويترز"، التي اطلعت عليها "العربية.نت"، بناء على بيانات الوزارة.

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نما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بوتيرة بطيئة في الربع الثاني وسط ضعف الطلب عالميا ومحليا، ما دفع كبار القادة في البلاد إلى الوعد بمزيد من الدعم بينما خفضت بنوك الاستثمار توقعات النمو لهذا العام.

وسجلت الصين انكماشا في الأسعار خلال شهر يوليو، حيث يتوقع المحللون استمرار ركود الأسعار خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر القادمة.

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