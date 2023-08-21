دولة آسيوية تفرج عن أموال إيرانية مجمدة بقيمة 6 مليارات دولار
سيتم تحويلها عبر سويسرا إلى طهران
ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية، اليوم الاثنين، أن أصولا إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية جرى تحويلها إلى البنك المركزي السويسري الأسبوع الماضي لتبديلها بعملات أخرى وإعادتها إلى إيران.
وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء نقلاً عن مصدر في سوق العملة لم تسمه أن البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) يعتزم تبديل الأصول بحيازاته، وهي أصول بالوون الكوري الجنوبي تبلغ قيمتها ستة مليارات دولار، إلى الدولار ثم إلى اليورو، وأضافت أن هذا سيحدث عبر تحويل ما يتراوح من 300 مليار وون (223.85 مليون دولار) إلى 400 مليار وون يوميا على مدى خمسة أسابيع.
ورفض مسؤول في وزارة المالية الكورية الجنوبية تأكيد ما ورد في التقرير، مشيراً إلى حساسية المسألة من الناحيتين القانونية والدبلوماسية.
وتوصلت إيران والولايات المتحدة مؤخراً إلى اتفاق سيجري بموجبه إطلاق سراح خمسة أميركيين محتجزين في إيران مقابل الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية.
وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأسبوع الماضي إن الأصول المفرج عنها ستُستخدم لتعزيز الإنتاج المحلي.
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