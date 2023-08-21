رئيس جنوب إفريقيا قبل قمة بريكس: لن ننجرّ إلى منافسة بين القوى العالمية

أعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامابوزا، أنّ بلاده "لن تنجرّ إلى منافسة بين القوى العالميّة" في وقت يستضيف الثلاثاء قادة دول مجموعة بريكس في قمّة تُعقد في سياق من الانقسامات على الساحة الدوليّة تُغذّيها الحرب في أوكرانيا.

وقال رامابوزا في خطاب متلفز موجّه إلى الأمّة "لن ننجرّ إلى منافسة بين القوى العالميّة. بلدنا ملتزم سياسة عدم الانحياز".

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منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، ترفض بريتوريا إدانة موسكو، قائلة إنّها تُفضّل تغليب لغة الحوار، في موقف قوبِل بإدانات دوليّة.

وأضاف رامابوزا "لقد قاومنا الضغوط الهادفة إلى جعلنا ننحاز إلى أيّ من القوى العالميّة أو إلى أيّ من كُتل الدول المؤثّرة".

يأتي هذا الموقف قبل يومين من افتتاح القمّة الـ15 لدول البريكس الخمس في جوهانسبرغ (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا). ويُطالب هذا التكتّل المنتج لربع ثروة العالم، بتوازن اقتصادي وسياسي عالمي متعدّد الأقطاب.

وحضر القمّة رئيسا البرازيل والصين، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وشي جينبينغ، بينما تتمثّل الهند برئيس وزرائها ناريندرا مودي، على أن يُمثّل روسيا وزير خارجيّتها سيرغي لافروف.

وسيُشارك عبر الفيديو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المطلوب بموجب مذكّرة توقيف من المحكمة الجنائيّة الدوليّة بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وشدّد رامابوزا على أنّه في "عالم يزداد تعقيدا وانقساما بسبب الاستقطاب المتزايد في المعسكرات المتنافسة"، تُفكّر مجموعة بريكس في الترحيب بأعضاء جدد لتوسيع نفوذها.

وأكّد أنّ "جنوب إفريقيا تؤيّد توسيع تشكيلة مجموعة بريكس" لتضمّ دولًا "تتشارك الرغبة في أن يكون هناك نظام عالمي أكثر توازنا".