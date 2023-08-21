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سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
اقتصاد

وزير الخارجية الروسي: تعزيز دور العملات الوطنية محور اهتمامات قمة "بريكس"

أكد إطلاق عملية توسع للمجموعة لتصبح واحدة من ركائز نظام عالمي أكثر عدلاً

دبي - العربية.نت
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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن تعزيز دور العملات الوطنية في التسويات المتبادلة وكذلك تعزيز إمكانات بنك التنمية الجديد ومجمع احتياطيات النقد الأجنبي المشروط لبريكس سيكون محور الاهتمام في قمة مجموعة بريكس في جنوب إفريقيا.

وقال لافروف في مقال لمجلة "أوبونتو" الجنوب إفريقية: "من بين الأولويات غير المشروطة تعزيز قدرات بنك التنمية الجديد ومجمع احتياطي النقد الأجنبي المشروط لمجموعة بريكس، وتحسين آليات الدفع وزيادة دور العملات الوطنية في التسويات المتبادلة، ومن المقرر أن تكون هذه القضايا موضع اهتمام كبير في قمة جوهانسبرغ".

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وأضاف لافروف أن "بريكس" أطلقت عملية توسيع المجموعة لتصبح واحدة من ركائز نظام عالمي أكثر عدلا: "في العالم كثيرون ممن يقاسمون مجموعتنا التفكير، ويرون قوة بريكس الإيجابية القادرة على تعزيز تضامن بلدان الجنوب والشرق في العالم، لتصبح المجموعة واحدة من أعمدة نظام جديد أكثر عدلا، نظام عالمي متعدد الأقطاب، الدول الخمس مستعدة للاستجابة لهذا الطلب ولهذا السبب أطلقنا عملية التوسيع"، وفق وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

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وتابع الوزير: "إنه أمر رمزي أن عملية توسيع بريكس اكتسبت مثل هذه الديناميكية على وجه التحديد في عام رئاسة جنوب إفريقيا، وهي الدولة التي تم قبولها في البريكس نتيجة لقرار سياسي توافقي".

وأضاف "أنا على قناعة بأن قمة الذكرى الخامسة عشرة ستكون علامة فارقة أخرى في شراكتنا الاستراتيجية وستحدد الأولويات الرئيسية للعمل في السنوات المقبلة.

وأشار لافروف إلى أن روسيا تقدر عاليا جهود رئاسة جنوب إفريقيا، بما في ذلك تكثيف العمل من أجل رفع مستوى آليات عمل المجموعة وتعميق الحوار مع الدول الأخرى.

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