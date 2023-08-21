رابطة "آسيان" تبحث إمدادات الحبوب الروسية عبر الهند والصين

تجري دول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان" بحث إمكانية إمدادات الحبوب الروسية إلى المنطقة عبر الهند والصين، حسبما أعلن وزير التجارة الإندونيسي، ذو الكفل حسن، الذي ترأس اجتماع وزراء اقتصاد دول الرابطة.

وقال حسن حسبما نقلت عنه بوابة "ديتيك" الإخبارية: "بحثنا تنفيذ التعاون التجاري-الاستثماري بين "آسيان" وروسيا، على سبيل المثال، ندوة "آسيان"-روسيا حول التجارة الإلكترونية، وإمدادات المنتجات الزراعية من روسيا إلى "آسيان".

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كما علق الوزير على إمكانية استيراد القمح الروسي من الصين والهند، قائلاً: "نعم، حالياً ليس من السهل (استيراد الحبوب من روسيا)...ناقشنا أنه إذا أردنا تبسيط الإمدادات، فيمكننا المرور عبر الهند أو الصين... لعدم وجود مشاكل بيننا وبين الهند والصين"، وفق وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وفي الوقت نفسه، أكد الوزير أنه لا يوجد نقص في القمح في المنطقة، كما أن الإمدادات من دول أخرى ممكنة، وأوضح: "يصعب الاستيراد مباشرة من روسيا، لكن ليس لدينا مشاكل مع القمح، هناك الكثير من القمح في كندا وأستراليا والولايات المتحدة، لذلك لا توجد مشاكل".