اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وزارة المالية الكويتية
وزارة المالية الكويتية
اقتصاد الكويت

"المالية الكويتية" تحول قطع أراض بـ8.1 مليار دولار إلى "المؤسسة العامة للتأمينات"

لتعزيز المركز المالي للمؤسسة وتخفيضا للعجز الاكتواري المقيد في ميزانيتها

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بدأت وزارة المالية الكويتية، اليوم الاثنين، إجراءات تحويل ملكية أراض بقيمة تناهز 2.5 مليار دينار (8.12 مليار دولار) إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاستثمارها.

وقالت الوزارة إن الخطوة تأتي "دعما للمتقاعدين من خلال تعزيز المركز المالي والاقتصادي للمؤسسة وضمانا لاستدامتها، وتخفيضا للعجز الاكتواري المقيد في ميزانية المؤسسة".

مادة اعلانية

وأضافت أن الإجراءات بدأت لتحويل ملكية ثلاث قطع من الأراضي بمساحة إجمالية 842 ألف متر مربع إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا يرفض شباب النيجر تهديدات "إيكواس"؟ لماذا يرفض شباب النيجر تهديدات "إيكواس"؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط