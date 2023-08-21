"المالية الكويتية" تحول قطع أراض بـ8.1 مليار دولار إلى "المؤسسة العامة للتأمينات"

بدأت وزارة المالية الكويتية، اليوم الاثنين، إجراءات تحويل ملكية أراض بقيمة تناهز 2.5 مليار دينار (8.12 مليار دولار) إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاستثمارها.

وقالت الوزارة إن الخطوة تأتي "دعما للمتقاعدين من خلال تعزيز المركز المالي والاقتصادي للمؤسسة وضمانا لاستدامتها، وتخفيضا للعجز الاكتواري المقيد في ميزانية المؤسسة".

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وأضافت أن الإجراءات بدأت لتحويل ملكية ثلاث قطع من الأراضي بمساحة إجمالية 842 ألف متر مربع إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.