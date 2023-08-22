اقتصاد
الاقتصاد الصيني يضغط على صادرات الساعات السويسرية
انخفضت واردات الصين بنسبة 16.6%
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انخفضت صادرات سويسرا من الساعات خلال شهر يوليو الماضي في أول تراجع شهري منذ يناير من العام 2021.
وسجلت صادرات البلاد من الساعات تراجعا بنسبة 0.9 % إلى 2.5 مليار دولار بقيادة تراجع صادراتها إلى الصين.
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وتعتبر الصين ثاني أكبر مستورد للساعات السويسرية، حيث تراجعت وارداتها من الساعات السويسرية في يوليو بنسبة 16.6% بسبب ارتفاع الأسعار ومخاوف نمو الاقتصاد الصيني.
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