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اقتصاد

الاقتصاد الصيني يضغط على صادرات الساعات السويسرية

انخفضت واردات الصين بنسبة 16.6%

دبي - العربية.نت
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انخفضت صادرات سويسرا من الساعات خلال شهر يوليو الماضي في أول تراجع شهري منذ يناير من العام 2021.

وسجلت صادرات البلاد من الساعات تراجعا بنسبة 0.9 % إلى 2.5 مليار دولار بقيادة تراجع صادراتها إلى الصين.

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وتعتبر الصين ثاني أكبر مستورد للساعات السويسرية، حيث تراجعت وارداتها من الساعات السويسرية في يوليو بنسبة 16.6% بسبب ارتفاع الأسعار ومخاوف نمو الاقتصاد الصيني.

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