الاقتصاد الصيني يضغط على صادرات الساعات السويسرية

انخفضت صادرات سويسرا من الساعات خلال شهر يوليو الماضي في أول تراجع شهري منذ يناير من العام 2021.

وسجلت صادرات البلاد من الساعات تراجعا بنسبة 0.9 % إلى 2.5 مليار دولار بقيادة تراجع صادراتها إلى الصين.

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وتعتبر الصين ثاني أكبر مستورد للساعات السويسرية، حيث تراجعت وارداتها من الساعات السويسرية في يوليو بنسبة 16.6% بسبب ارتفاع الأسعار ومخاوف نمو الاقتصاد الصيني.