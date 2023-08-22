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زيوت طعام
زيوت طعام - ( الهيئة العامة للسلع التموينية)
اقتصاد مصر

مصر تسعى لشراء زيوت نباتية عبر ممارسة دولية

الخميس المقبل آخر موعد لتقديم العروض

دبي - العربية.نت
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قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، اليوم الثلاثاء، إنها تسعى لشراء زيوت نباتية في ممارسة دولية على أن يكون وصول الشحنات في الفترة من 6 من أكتوبر/تشرين الأول حتى 20 من الشهر نفسه و/أو من 21 أكتوبر تشرين الأول حتى الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأضافت الهيئة أنه يتعين على الموردين تقديم عروض للدفع عند الاطلاع مع خطابي اعتماد مدتهما 180 يوما و270 يوما وستختار من بينهما.

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وذكرت الهيئة أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو يوم الخميس المقبل 24 أغسطس 2023.

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