اقتصاد مصر
مصر تسعى لشراء زيوت نباتية عبر ممارسة دولية
الخميس المقبل آخر موعد لتقديم العروض
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قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، اليوم الثلاثاء، إنها تسعى لشراء زيوت نباتية في ممارسة دولية على أن يكون وصول الشحنات في الفترة من 6 من أكتوبر/تشرين الأول حتى 20 من الشهر نفسه و/أو من 21 أكتوبر تشرين الأول حتى الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأضافت الهيئة أنه يتعين على الموردين تقديم عروض للدفع عند الاطلاع مع خطابي اعتماد مدتهما 180 يوما و270 يوما وستختار من بينهما.
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وذكرت الهيئة أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو يوم الخميس المقبل 24 أغسطس 2023.
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