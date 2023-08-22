مصر تسعى لشراء زيوت نباتية عبر ممارسة دولية

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، اليوم الثلاثاء، إنها تسعى لشراء زيوت نباتية في ممارسة دولية على أن يكون وصول الشحنات في الفترة من 6 من أكتوبر/تشرين الأول حتى 20 من الشهر نفسه و/أو من 21 أكتوبر تشرين الأول حتى الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأضافت الهيئة أنه يتعين على الموردين تقديم عروض للدفع عند الاطلاع مع خطابي اعتماد مدتهما 180 يوما و270 يوما وستختار من بينهما.

مادة اعلانية

وذكرت الهيئة أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو يوم الخميس المقبل 24 أغسطس 2023.