مصر تسعى لشراء قمح في ممارسة دولية

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، أنها تسعى إلى شراء قمح في ممارسة دولية.

وقالت الهيئة يوم الاثنين إن الموعد النهائي لتقديم العروض هو 22 أغسطس/آب تسليم ظهر السفينة على أساس السداد الفوري عند الاطلاع باستخدام تمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

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وأضافت أن الشحن سيكون في الفترة من الخامس من أكتوبر/تشرين الأولى إلى 20 منه و/أو من 25 أكتوبر/تشرين الأول إلى 10 نوفمبر تشرين الثاني 2023 و/أو من 15 إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.