اقتصاد مصر
مصر تسعى لشراء قمح في ممارسة دولية
الموعد النهائي لتقديم العروض اليوم
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، أنها تسعى إلى شراء قمح في ممارسة دولية.
وقالت الهيئة يوم الاثنين إن الموعد النهائي لتقديم العروض هو 22 أغسطس/آب تسليم ظهر السفينة على أساس السداد الفوري عند الاطلاع باستخدام تمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
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وأضافت أن الشحن سيكون في الفترة من الخامس من أكتوبر/تشرين الأولى إلى 20 منه و/أو من 25 أكتوبر/تشرين الأول إلى 10 نوفمبر تشرين الثاني 2023 و/أو من 15 إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
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